Stai buono buffone Rissa in diretta tv tra gli ospiti è scontro sul tema caldo

Durante la puntata di Omnibus andata in onda domenica 5 ottobre, si è acceso un duro scontro tra Luca Telese e Daniele Capezzone. In collegamento anche l’eurodeputata di Alleanza Verdi–Sinistra, Benedetta Scuderi, reduce dalla missione della Global Sumud Flotilla. Fin dalle prime battute l’atmosfera si è scaldata: Capezzone, dopo aver detto di essere contento per il ritorno in Italia della Scuderi, l’ha accusata di aver “abbandonato i propri compagni” insieme ai tre parlamentari rientrati subito dopo l’abbordaggio da parte dell’esercito israeliano. La tensione è salita rapidamente. “Quattro parlamentari sono andati via, avete mollato i vostri compagni”, ha incalzato Capezzone, aggiungendo che non si erano avute “notizie di vostre proteste al riguardo se non ora che siete al calduccio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it