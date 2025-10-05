Stai a cuccia!!! Rissa shock tra Telese e Capezzone le persone in studio non ci possono credere VIDEO
Mattinata infuocata negli studi di Omnibus, su La7, dove il dibattito sulla Flotilla si è trasformato in uno scontro personale tra Daniele Capezzone e Luca Telese. La discussione è esplosa durante un confronto con l’europarlamentare Benedetta Scuderi, collegata in diretta dopo il suo rientro da Israele. La deputata, tra i quattro parlamentari italiani che hanno partecipato alla missione, è tornata in Italia con un giorno d’anticipo rispetto al gruppo di attivisti espulsi, mentre quindici persone restano ancora in carcere in Israele. L’affondo di Capezzone. Capezzone ha aperto il suo intervento con toni formalmente cortesi ma politicamente taglienti: “Bentornata, nel totale dissenso ma con assoluta benevolenza, onorevole Scuderi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scontro in diretta tra Capezzone e Telese sulla Flotilla: “Buffone, stai a cuccia”, “Vergognati, fascista rosso”
