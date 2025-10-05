Va dato atto al governo di aver mantenuto fede al suo impegno con l’UE di perseguire un programma economico pluriennale orientato prima di tutto alla stabilizzazione delle finanze pubbliche. Il Documento programmatico di finanza pubblica per il 2025 (DPFP) ne rende testimonianza indubbia nel rimanere entro i limiti che il Governo stesso aveva indicato nel Piano strutturale di Bilancio, su cui aveva ricevuto l’approvazione del Consiglio dell’UE. Di questa coerenza intertemporale il Paese ha raccolto i primi benefici dai mercati finanziari nella forma della riduzione nel differenziale di costo dell’indebitamento rispetto al quello del paese di riferimento, la Germania. 🔗 Leggi su Formiche.net

Stabilità, condizione per la crescita. Zecchini legge il documento di finanza pubblica