"Non mi siederò mai in giunta con chi ha distrutto la città, battuto clamorosamente dai civitanovesi che non hanno votato il proprio sindaco, il quale per cacciare il duo TroianiBelletti prende a pretesto il tradimento per aver appoggiato Gianluca Pasqui. Sono affari loro e personalmente non voglio averci a che fare, convinta che il botto, prima o poi, si sentirà fino a Roma". Silvia Squadroni (nella foto), dopo la corsa alle regionali nella lista Marchigani per Acquaroli torna nella trincea civitanovese e chiude la porta ad abboccamenti che nell’entourage di Ciarapica si erano manifestati per valutare un suo ingaggio in giunta al posto di Roberta Belletti (Vince Civitanova) nel rimpasto che verrà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Squadroni sull’ipotesi rimpasto: "Mai con chi ha distrutto la città"