Squadre di bassa classifica Chiesanuova-Sangiustese vietato commettere errori

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTE SAN GIUSTO "Ho chiesto di proseguire il percorso e di rimanere più aggrappati al risultato". È quanto l’allenatore Marco Sansovini chiede alla sua Sangiustese per la trasferta a Chiesanuova, una partita che mette di fronte formazioni che hanno accusato un avvio difficile: i rossoblù hanno un punto mentre i locali ne hanno 2 di più. "In settimana – prosegue Sansovini – abbiamo lavorato sui nostri concetti di gioco una grande partecipazione di tutti. La squadra risponde bene condividendo le idee di gioco e ciò facilita il compito". I rossoblù dovranno stare attenti al Chiesanuova. "Si tratta di una squadra che ha fisicità, è brava ad attaccare la profondità e cambia il gioco sugli esterni dove hanno qualità". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

squadre di bassa classifica chiesanuova sangiustese vietato commettere errori

© Sport.quotidiano.net - Squadre di bassa classifica. Chiesanuova-Sangiustese, vietato commettere errori

In questa notizia si parla di: squadre - bassa

squadre bassa classifica chiesanuovaSquadre di bassa classifica. Chiesanuova-Sangiustese, vietato commettere errori - MONTE SAN GIUSTO "Ho chiesto di proseguire il percorso e di rimanere più aggrappati al risultato". sport.quotidiano.net scrive

squadre bassa classifica chiesanuovaZenith e Chiesanuova, il pallone rosa in campo - Sia il calcio dilettanti che il calcio giovanile sono ripartiti nelle scorse settimane e stanno ormai entrando nel ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Squadre Bassa Classifica Chiesanuova