Sprofondo Fiorentina | con Soulè e Cristante la Roma va in fuga aspettando Napoli e Milan
Si sblocca Kean, pareggia l'ex Juve che poi innesca per il gol del centrocampista. La Fiorentina centra due legni, ma è ancora senza vittorie e in zona retrocessione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Giovanni Galli: "La #Fiorentina è in un buco nero di identità: ora ha la possibilità, tramite la Conference, di ottenere ora un risultato positivo e prepararsi ad affrontare la Roma. Gasperini ha saputo preparare come sa fare lui la formazione giallorossa e ha quatt