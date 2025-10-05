Sprofondo Fiorentina | con Soulè e Cristante la Roma va in fuga aspettando Napoli e Milan

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sblocca Kean, pareggia l'ex Juve che poi innesca per il gol del centrocampista. La Fiorentina centra due legni, ma è ancora senza vittorie e in zona retrocessione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sprofondo fiorentina con soul232 e cristante la roma va in fuga aspettando napoli e milan

© Gazzetta.it - Sprofondo Fiorentina: con Soulè e Cristante la Roma va in fuga, aspettando Napoli e Milan

In questa notizia si parla di: sprofondo - fiorentina

Cerca Video su questo argomento: Sprofondo Fiorentina Soul232 Cristante