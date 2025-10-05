Sport in tv oggi domenica 5 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 5 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la prova in linea uomini élite degli Europei, la F1 con il GP di Singapore, la MotoGP con il GP dell’Indonesia, e tanto altro ancora. Nell’ ATP Masters 1000 di Shanghai di tennis Jannik Sinner proseguirà nella difesa del titolo: nel terzo turno l’azzurro giocherà contro il neerlandese Tallon Griekspoor sullo Stadium Court, il campo principale, ed il match sarà il quarto ed ultimo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane. Nei sei precedenti tra l’azzurro ed il neerlandese, andati in scena tutti tra il 2023 ed il 2024, ha sempre vinto Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sport - oggi
Sport in tv oggi (domenica 13 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Sport in tv oggi (domenica 13 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Sport in tv oggi (lunedì 14 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
FESTA DELLO SPORT ? Oggi al Campo Comunale di via Pampagnina si è celebrata la FESTA DELLO SPORT con un torneo calcistico molto sentito e partecipato. Si sono festeggiati anche i 40^ ANNI del Calcio Amatori Saonara Villatora Flexum che - facebook.com Vai su Facebook
“Oggi più che mai lo sport è un veicolo di inclusività molto importante. Per questo è importante sostenere le associazioni che danno la possibilità a tutti quanti di fare sport, di essere parte di un progetto e non sentirsi esclusi”. Andrea Bigioni @opesitalia - X Vai su X
Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 5 ottobre 2025: Sinner, F1, Motogp e Juventus-Milan - Oggi una giornata ricca di appuntamenti con calcio, ciclismo, tennis, motociclismo e altro ancora in diretta sulle principali emittenti italiane. Lo riporta sport.virgilio.it
Sport in tv oggi (domenica 5 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 5 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la prova in ... Secondo oasport.it