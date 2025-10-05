Sport in tv oggi domenica 5 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 5 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la prova in linea uomini élite degli Europei, la F1 con il GP di Singapore, la MotoGP con il GP dell’Indonesia, e tanto altro ancora. Nell’ ATP Masters 1000 di Shanghai di tennis Jannik Sinner proseguirà nella difesa del titolo: nel terzo turno l’azzurro giocherà contro il neerlandese Tallon Griekspoor sullo Stadium Court, il campo principale, ed il match sarà il quarto ed ultimo in programma a partire dalle ore 6.30 italiane. Nei sei precedenti tra l’azzurro ed il neerlandese, andati in scena tutti tra il 2023 ed il 2024, ha sempre vinto Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 5 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

