Sport e soddisfazioni L’Umbria trionfa I nostri atleti fanno il pieno di medaglie
Ottimo bilancio per l’Umbria dello sport, di ritorno dalla decima edizione del Trofeo Coni, che ha coinvolto oltre 4.600 giovani atleti under 14 provenienti da tutte le regioni italiane e dalle comunità italiane di Argentina, Australia, Brasile e Venezuela che si sono cimentati in ben 44 diverse discipline sportive. Nel corso dei tre giorni di gare la rappresentativa umbra, costituita da 168 atleti e da 21 tecnici e accompagnatori, si è fatta valere conquistando ben 8 medaglie d’oro, 7 d’argento e 2 di bronzo chiudendo al quindicesimo posto nella classifica finale tra le 21 regioni presenti. Le discipline che hanno conquistato il primo posto assoluto sono state le bocce, il calcio a 3, il tennis, il pattinaggio artistico, il tiro con l’arco (2) e l’agility dog. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sport - soddisfazioni
SERIE D | Barletta-Pompei 3-0, Cerutti: "Che esordio, questo gruppo può dare soddisfazioni"