Ottimo bilancio per l’Umbria dello sport, di ritorno dalla decima edizione del Trofeo Coni, che ha coinvolto oltre 4.600 giovani atleti under 14 provenienti da tutte le regioni italiane e dalle comunità italiane di Argentina, Australia, Brasile e Venezuela che si sono cimentati in ben 44 diverse discipline sportive. Nel corso dei tre giorni di gare la rappresentativa umbra, costituita da 168 atleti e da 21 tecnici e accompagnatori, si è fatta valere conquistando ben 8 medaglie d’oro, 7 d’argento e 2 di bronzo chiudendo al quindicesimo posto nella classifica finale tra le 21 regioni presenti. Le discipline che hanno conquistato il primo posto assoluto sono state le bocce, il calcio a 3, il tennis, il pattinaggio artistico, il tiro con l’arco (2) e l’agility dog. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport e soddisfazioni L’Umbria trionfa. I nostri atleti fanno il pieno di medaglie