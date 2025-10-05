S plendidi splendenti. Collane, orecchini, bracciali e anelli si insinuano nel look dell’Autunno-Inverno 20252026 e lo trasformano in un palcoscenico. I riflettori si accendono sulla stagione fredda grazie al mix più classico, quello di oro e diamanti. Il diktat è brillare a ogni ora del giorno, grazie a design originali, forme oversize, dettagli scintillanti che fanno dei gioielli i veri protagonisti, capaci di riscrivere da soli l’equilibrio di un outfit. Come abbinare i diamanti: cinque consigli di stile X Leggi anche › Eleganza a cerchio, gli orecchini in oro e diamanti perfetti per la ceremony season Niente minimalismo, la parola d’ordine è osare con sapienti tocchi di luce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Splendidi splendenti. Chi non ne vorrebbe ricevere uno?