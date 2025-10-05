C’è il primo posto da difendere, una partita bloccata contro un Genoa coriaceo e un Maradona che inizia a spazientirsi. Poi, si accende lui. E cambia tutto. La vittoria in rimonta del Napoli ha tante firme, ma il nome scritto a caratteri cubitali è uno solo: Leonardo Spinazzola. Non è più solo un giocatore affidabile. È diventato il fattore decisivo. Una Prestazione “Sconvolgente”. Definire “sconvolgente” il suo rendimento non è un’esagerazione. Contro il Genoa, Spinazzola è stato semplicemente immarcabile. Una spina costante nel fianco della difesa rossoblù, un treno che non ha mai smesso di correre, crossare, difendere e attaccare. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Spinazzola factor: il Napoli cambia quando entra lui. Sapete come lo chiama Conte