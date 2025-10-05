Spinazzola entusiasta | Vogliamo sempre fare bene Ruolo? Penso una cosa

Calcionews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spinazzola, esterno del Napoli, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni nel post gara Leonardo Spinazzola, terzino di Napoli, ha preso la parola in conferenza stampa al termine della vittoria ottenuta dal Napoli contro il Genoa. Il difensore, partito titolare in maglia azzurra, non ha esitato a ribadire quanto sia cambiata la sua situazione rispetto al passato, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

spinazzola entusiasta vogliamo sempre fare bene ruolo penso una cosa

© Calcionews24.com - Spinazzola entusiasta: «Vogliamo sempre fare bene. Ruolo? Penso una cosa»

In questa notizia si parla di: spinazzola - entusiasta

spinazzola entusiasta vogliamo fareSpinazzola entusiasta: «Vogliamo sempre fare bene. Ruolo? Penso una cosa» - Spinazzola, esterno del Napoli, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni nel post gara Leonardo Spinazzola, terzino di Napoli, ha preso la parola in conferenza stampa al termine della vittoria ottenu ... Riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Spinazzola Entusiasta Vogliamo Fare