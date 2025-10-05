Spinazzola | Basta parlare dell’Europeo Sono nettamente migliorato dopo Prima ero un un cavallo pazzo
Leonardo Spinazzola è intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Genoa: « Un primo tempo con molte difficoltà create da noi, volevamo fraseggiare troppo contro l’aggressività del Genoa. Dovevamo andare in più in profondità come fatto nel secondo tempo». Nazionale? «Per un giocatore è sempre un obiettivo, ma fa parte del nostro mestiere. Ci sono altri grandi giocatori nel mio ruolo, è una decisione che spetta al mister». Segnale mentale inportante? « Si, siamo già ad un buon punto. Dobbiamo ancora incrementare con i cambi che saranno imporrtanssimi quest’anno. Dobbiamo stare uniti e chi entra deve svoltare la partita, come oggi e. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leonardo Spinazzola è uno dei più in forma in questo momento, ma ciò non basta per convincere Gattuso: niente chiamata in Nazionale per l'esterno partenopeo Il CT punta su tre giocatori azzurri: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano #SSC - X Vai su X
