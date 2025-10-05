Spider-Man nell’universo Marvel | sorprendenti novità sulla sua prossima apparizione

il ritorno di spider-man nel marvel cinematic universe: nuove indiscrezioni e ipotesi. Il Marvel Cinematic Universe si prepara a un nuovo capitolo con l’attesa presenza di Spider-Man. Le recenti voci di corridoio hanno acceso il dibattito tra gli appassionati, che si interrogano sulla possibile interpretazione del personaggio nel prossimo film degli Avengers. La notizia, ancora non ufficiale, suggerisce un ritorno inatteso e potenzialmente rivoluzionario per l’eroe arrampicamuri. la conferma dell’insider e il mistero sul volto di spider-man in «avengers: doomsday». Secondo una fonte affidabile, nota come MyTimeToShineHello, la presenza di Spider-Man nel film intitolato Doomsday sarebbe certa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Spider-Man nell’universo Marvel: sorprendenti novità sulla sua prossima apparizione

In questa notizia si parla di: spider - nell

