Tutto pronto per la terza giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria: il fischio d’inizio è previsto per le 15,30 odierne e le compagini di Prato e provincia dovranno farsi trovare pronte e determinate a conquistare i tre punti. Si parte dalla Prima Categoria, girone B, che propone già un derby: a Maliseti, il Maliseti Seano di Masi sfiderà il Casale Fattoria di Bellini che ha sin qui totalizzato un successo ed un pareggio (e che, dopo una salvezza agguantata in extremis, sogna un torneo da protagonista). Il Prato Nord del tandem Girasole – Tarantino giocherà invece a Calcinaia, contro il Fornacette Casarosa, in una partita che si annuncia equilibrata e combattuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spicca Maliseti-Casale