Spezia è un’altra giornata storta Anche il Palermo passa al ’Picco’ Ora la classifica si fa preoccupante

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spezia 1 Palermo 2 SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski Cistana, Mateju (83’ Vlahovic); Vignali (63’ Candela), Kouda Esposito, Cassata (70’ Comotto), Aurelio (70’ Beruatto); Lapadula, Soleri (63’ Artistico). (A disp. Mascardi, Loria, Jack, Nagy, Di Serio, Candelari, Lorenzelli). All. D’Angelo PALERMO (3-4-2-1): Joromen; Peda, Bani (22’ Diakitè, 46’ Gyasi), Veroli; Pierozzi, Gomes (83’ Giovane), Blin, Augello (70’ Bereszynski); Le Douaron, Palumbo (69’ Segre); Pohjampalo. (A disp. Avella, Pizzuto, Vasic, Giovane, Corona). All. Inzaghi Arbitro: Marcenaro di Genova, assistenti: Zingarelli di Siena e Galimberti di Seregno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

spezia 232 un8217altra giornata storta anche il palermo passa al 8217picco8217 ora la classifica si fa preoccupante

© Sport.quotidiano.net - Spezia, è un’altra giornata storta. Anche il Palermo passa al ’Picco’. Ora la classifica si fa preoccupante

In questa notizia si parla di: spezia - altra

D'Angelo rilancia Lo Spezia: "Qui meritiamo un'altra chance. Cremonese? La sogno ancora..."

Musica, comcerto e giornata di studi paganiniani alla Spezia - Venerdì prossimo, la Sala Consiliare della Provincia della Spezia ospiterà una Giornata di studi paganiniani, interamente dedicata alla musica strumentale da camera al tempo di Niccolò Paganini. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Spezia 232 Un8217altra Giornata