Visite guidate gratuite al Museo dello Spedale del Ceppo e ingresso gratuito a tutti i Musei Civici. E’ l’adesione di Pistoia alla quarta Giornata nazionale degli ospedali storici italiani, organizzata dall’associazione culturale Ospedali Storici Italiani per far conoscere il patrimonio culturale degli antichi ospedali. Il Museo dello Spedale del Ceppo sarà perciò aperto con ingresso gratuito dalle 10 alle 18. Inoltre, sarà possibile partecipare a due visite guidate gratuite, a cura di Lisa Di Zanni, al percorso museale e al Teatro Anatomico, che ne fa parte, alle 11 e alle 15, per massimo 25 persone per turno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Spedale del Ceppo. Visite gratuite per tutta la giornata