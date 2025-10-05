Specializzati nelle truffe alle anziane sole | arrestati due nomadi

Pordenonetoday.it | 5 ott 2025

Due presunti truffatori, che prendevano di mira donne anziane e sole per sottrarre loro contanti e ori, sono stati arrestati giovedì 2 ottobre dai militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di Pordenone, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Portogruaro. I due, Shakira Braidich. e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

