Spazio Lombardia al Padiglione Italia di Expo Osaka 2025 l’inaugurazione nel segno di Giorgio Armani
Milano, 5 ottobre 2025 – Regione Lombardia protagonista all'Expo 2025 Osaka, con uno spazio nel Padiglione Italia in linea col tema dell'Esposizione Universale 'Progettare la società futura per le nostre vite' e il concept italiano 'L'arte rigenera la vita'. A tagliare il nastro inaugurale Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, insieme al Commissario, ambasciatore Mario Vattani, e al vicepresidente di Confindustria Brescia, Marco Capitanio, che hanno dato avvio a una settimana ricca di contenuti, incontri e suggestioni. Lo ‘Spazio Lombardia’ al Padiglione Italia è stato inaugurato nel ricordo di Giorgio Armani: un video ha ricordato “un genio che ha esaltato la grandezza del Made in Italy - ha detto Mazzali – che proprio nella Lombardia ha sempre avuto il suo punto di riferimento”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
