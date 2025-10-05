Spari tra la folla in strada dopo la partita 2 morti e 12 feriti | bimbo in fin di vita in Alabama
Secondo quanto ricostruito finora, due gruppi contrapposti si sono affrontati incuranti della presenza di decine di passanti nel centro di Montgomery. In zona si è creato un comprensibile panico con decine di persone che si sono riversate nei locali della zona ancora aperti cercando rifugio dalle pallottole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: spari - folla
Spari tra la folla per intimidire il clan rivale: arrestato un giovane
Los Angeles, auto travolge la folla, conducente colpito da spari
Gaza, spari Israele su folla in cerca di cibo: i feriti all'ospedale di Khan Younis
Sferracavallo, festa patronale rovinata a Palermo a causa di spari nella folla: scene di panico e fedeli in fuga #Mattino5 - X Vai su X
Mattino 5. . Sferracavallo, festa patronale rovinata a Palermo a causa di spari nella folla: scene di panico e fedeli in fuga #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Spari tra la folla in strada dopo la partita, 2 morti e 12 feriti: bimbo in fin di vita in Alabama - Secondo quanto ricostruito finora, due gruppi contrapposti si sono affrontati incuranti della presenza di decine di passanti nel centro di Montgomery ... Come scrive fanpage.it