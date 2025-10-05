Spari tra la folla in strada dopo la partita 2 morti e 12 feriti | bimbo in fin di vita in Alabama

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto ricostruito finora, due gruppi contrapposti si sono affrontati incuranti della presenza di decine di passanti nel centro di Montgomery. In zona si è creato un comprensibile panico con decine di persone che si sono riversate nei locali della zona ancora aperti cercando rifugio dalle pallottole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

