Spari e inseguimento da film tra le colline del Chianti | truffatori in fuga feriscono due poliziotti
Siena, 5 ottobre 2025 - Scattati due arresti, da parte della polizia a Castellina in Chianti, in seguito a truffa a un anziano di 77 anni. A finire in manette due uomini, 25 e 21 anni, della Campania che erano usciti dall'abitazione della vittima con dei gioielli. La squadra mobile di Siena li teneva d'occhio fin dal capoluogo, dove avevano tenuto atteggiamenti sospetti vicino a un esercizio commerciale, e li ha pedinati. L’arresto è scattata dopo un rocambolesco inseguimento, la coppia di truffatori viaggiava su una Volkswagen T-Rock presa a noleggio. Tensione a Bucine, auto in fuga sperona i carabinieri e sfonda il casello in A1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
