Spari alla sala slot 20enne torna agli arresti domiciliari
Torna agli arresti domiciliari Antonio Losapio, 20enne, già condannato a 6 anni per l’agguato all’esterno della sala slot Timecity di Lusciano in cui un 19enne venne ferito con un colpo di pistola al polpaccio.Losapio, che era agli arresti fuori regione da aprile, si era visto aggravare la misura. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Quando un film diventa , la sala diventa un luogo in cui incontrarsi. Quando il cinema si mette al servizio degli esseri umani (ancor più se si tratta di bambini) assolve ad una delle sue funzioni primordiali.
Marigliano, spari contro un'auto: ragazza 20enne ricoverata in ospedale - Ad averne la peggio una ragazza di 20 anni che è stata ricoverata all'ospedale del Mare a causa di una ...
Spari da un'auto in corsa. Arrestato un 20enne. Nella vettura trovata cocaina - Al suo interno droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento ...