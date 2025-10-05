Spari alla sala slot 20enne torna agli arresti domiciliari

Torna agli arresti domiciliari Antonio Losapio, 20enne, già condannato a 6 anni per l'agguato all'esterno della sala slot Timecity di Lusciano in cui un 19enne venne ferito con un colpo di pistola al polpaccio.Losapio, che era agli arresti fuori regione da aprile, si era visto aggravare la misura.

