Sparatoria in Alabama almeno 2 morti e 12 feriti alla fiera di Montgomery
(Adnkronos) – E' di almeno due morti e 12 feriti il bilancio di una sparatoria a Montgomery, in Alabama, dove era in corso una Fiera Nazionale. Lo ha dichiarato il capo della polizia di Montgomery, Jim Graboys, precisando che almeno tre persone hanno riportato ferite potenzialmente letali. Al momento non ci sono indicazioni sul movente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
