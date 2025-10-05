sparatoria alla fiera di montgomery due morti e dodici feriti in alabama

Una nuova sparatoria negli Stati Uniti ha sconvolto la tranquilla cornice di una fiera locale in Alabama, trasformando un momento di festa in un dramma collettivo. Le prime ricostruzioni indicano che i colpi siano stati esplosi nel tardo pomeriggio, seminando il panico tra le centinaia di persone presenti all’evento. Le forze dell’ordine e i soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma la scena si è presentata subito gravissima, con numerosi feriti a terra e famiglie in fuga per mettersi al riparo. Secondo quanto riferito dalle autorità, la sparatoria è avvenuta durante la Fiera Nazionale di Montgomery, una manifestazione molto frequentata che si svolge ogni anno nel capoluogo dell’Alabama. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

