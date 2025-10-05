Sparatoria alla fiera di Montgomery due morti e dodici feriti in Alabama
Una nuova sparatoria negli Stati Uniti ha sconvolto la tranquilla cornice di una fiera locale in Alabama, trasformando un momento di festa in un dramma collettivo. Le prime ricostruzioni indicano che i colpi siano stati esplosi nel tardo pomeriggio, seminando il panico tra le centinaia di persone presenti all’evento. Le forze dell’ordine e i soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma la scena si è presentata subito gravissima, con numerosi feriti a terra e famiglie in fuga per mettersi al riparo. Secondo quanto riferito dalle autorità, la sparatoria è avvenuta durante la Fiera Nazionale di Montgomery, una manifestazione molto frequentata che si svolge ogni anno nel capoluogo dell’Alabama. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: sparatoria - fiera
Sparatoria in Alabama, almeno 2 morti e 12 feriti alla fiera di Montgomery
Olbia, le associazioni in vetrina al Community Hub: «Condividiamo le idee» A Poltu Cuadu la prima edizione della fiera con 29 realtà cittadine - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria in Alabama, almeno 2 morti e 12 feriti alla fiera di Montgomery - Tre persone hanno riportato ferite potenzialmente letali. Segnala msn.com