Spal prestazione da big Rifila tre reti alla capolista
BUDRIO La Spal targata Ars et Labor si ripropone di prepotenza sul proscenio del campionato sconfiggendo il Castenaso capolista e portandosi a -1 dalla vetta. Troppo avaro contro il Medicina, il campo di Budrio ha visto in scena stavolta la migliore prestazione stagionale dei biancazzurri, conclusa con il successo più netto. Dominante nel primo tempo, in cui non ha mai concesso ingressi in area al Castenaso, la Spal ha dovuto soffrire nella prima mezz’ora della ripresa, quando si è abbassata troppo e ha subito tre occasioni. Nel finale i cambi hanno però rinfrescato la squadra che si è riportata sotto, ha centrato una traversa e un palo, e poi l’ha chiusa con due reti in contropiede negli ultimi 5’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: spal - prestazione
Non è andata come avremmo voluto. Complimenti al Torre per la prestazione. Ora, testa al campionato! Domenica prossima si parte! A Lestans arriverà la Spal Cordovado. Con la Coppa Regione ci rivedremo a gennaio 2026. #calciodilettanti #calciofvg #cop - facebook.com Vai su Facebook
Spal, prestazione da big. Rifila tre reti alla capolista - Contro un Castenaso imbattuto fino a ieri, finalmente una squadra dominante e con una condizione in crescita. Si legge su sport.quotidiano.net
Spal-Sant’Agostino, obiettivo qualificazione - Questa sera torna la Coppa Italia, i biancazzurri vogliono gli ottavi di finale ma senza badare ai calcoli. Scrive msn.com