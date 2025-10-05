spal prestazione da big rifila tre reti alla capolista

BUDRIO La Spal targata Ars et Labor si ripropone di prepotenza sul proscenio del campionato sconfiggendo il Castenaso capolista e portandosi a -1 dalla vetta. Troppo avaro contro il Medicina, il campo di Budrio ha visto in scena stavolta la migliore prestazione stagionale dei biancazzurri, conclusa con il successo più netto. Dominante nel primo tempo, in cui non ha mai concesso ingressi in area al Castenaso, la Spal ha dovuto soffrire nella prima mezz’ora della ripresa, quando si è abbassata troppo e ha subito tre occasioni. Nel finale i cambi hanno però rinfrescato la squadra che si è riportata sotto, ha centrato una traversa e un palo, e poi l’ha chiusa con due reti in contropiede negli ultimi 5’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

