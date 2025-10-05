Spaccio nei boschi scatta il blitz | trovata droga ma i pusher riescono a fuggire

Viterbotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spaccio di droga nei boschi: continua senza sosta l’attività volta all’individuazione e alla bonifica delle piazze di spaccio che da diversi mesi i carabinieri hanno avviato.I militari della stazione di Vitorchiano, mentre perlustravano il bosco hanno sorpreso due individui che - alla vista dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spaccio - boschi

Trovata nei boschi di Piombino la ‘primula rossa’ dello spaccio: è accusato anche di tentato omicidio

Lotta allo spaccio: in carcere uno dei pusher dei boschi di Talamona

Spaccio nei boschi. Giovane in carcere

spaccio boschi scatta blitzAlbavilla, blitz nei boschi: 23enne sorpreso mentre confeziona dosi di droga, arrestato - Un 23enne marocchino è stato arrestato nei boschi di Albavilla per spaccio di droga. virgilio.it scrive

spaccio boschi scatta blitzDoppio blitz nei boschi dello spaccio a Bregnano e Appiano, tre arresti - Doppio blitz della polizia di Stato a Bregnano e Appiano Gentile, tre arresti per spaccio. Riporta espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Boschi Scatta Blitz