Spaccio nei boschi scatta il blitz | trovata droga ma i pusher riescono a fuggire
Spaccio di droga nei boschi: continua senza sosta l’attività volta all’individuazione e alla bonifica delle piazze di spaccio che da diversi mesi i carabinieri hanno avviato.I militari della stazione di Vitorchiano, mentre perlustravano il bosco hanno sorpreso due individui che - alla vista dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Trovata nei boschi di Piombino la ‘primula rossa’ dello spaccio: è accusato anche di tentato omicidio
Lotta allo spaccio: in carcere uno dei pusher dei boschi di Talamona
Spaccio nei boschi. Giovane in carcere
BLITZ DEI CARABINIERI NEI BOSCHI ATTORNO A RIETI:"RESPIRO A UNA COMUNITÀ STREMATA DALLO SPACCIO” La Segreteria Regionale UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri – Lazio esprime profondo compiacimento per la brillante operazi - facebook.com Vai su Facebook
Albavilla, blitz nei boschi: 23enne sorpreso mentre confeziona dosi di droga, arrestato - Un 23enne marocchino è stato arrestato nei boschi di Albavilla per spaccio di droga. virgilio.it scrive
Doppio blitz nei boschi dello spaccio a Bregnano e Appiano, tre arresti - Doppio blitz della polizia di Stato a Bregnano e Appiano Gentile, tre arresti per spaccio. Riporta espansionetv.it