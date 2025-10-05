Spaccate si corre ai ripari | in Puglia 145 postamat restano chiusi di notte Insorgono gli utenti
Poste Italiane spegne di notte molti sportelli Postamat in tutte le province pugliesi?per motivi di sicurezza?. Insorgono però le associazioni dei consumatori: «Paga. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
