Spaccata spettacolare in via Indipendenza | con un mezzo del cantiere del tram distrugge la vetrina
Notte movimentata in centro a Bologna, dove un giovane uomo è riuscito a introdursi all’interno del cantiere della linea rossa del tram e a mettere in moto un Dumper, utilizzato per i lavori. Con il mezzo pesante si è diretto verso via Indipendenza, all’angolo con via dell’Orso, e si è schiantato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: spaccata - spettacolare
Lo spettacolare Cedrus deodara di Lomazzo (Co). Gli alberi tornano sempre,ovvero:non fai in tempo a nominarli con qualcuno che eccoli che FB te li ripresenta,giorno in più giorno in meno (se poi teniamo presente gli anni bisestili la ciclicità è annuale spacca - facebook.com Vai su Facebook