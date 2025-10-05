Sottocorona | Salto delle temperature Quando arriva il freddo
Piogge e temperature sempre più autunnali su ampie zone dell'Italia ma cosa indicano le previsioni meteo di domenica 5 ottobre e dei giorni a venire? Paolo Sottocorona su La7 spiega che sono attesi "fenomeni intensi sul nord-est e sul basso Tirreno, sulle altre zone del centro e del sud e della parte centrale del nord, precipitazioni moderate ma sempre di una certa consistenza". Migliora la situazione sulle zone di nord-ovest dove avremo anche schiarite. Tuttavia, la situazione evolve abbastanza rapidamente. Lunedì 6 ottobre "di maltempo al nord non ce n'è più, sul medio versante tirrenico non ce n'è più, qualche precipitazione sul medio versante adriatico, qualche fenomeno intenso fra Sicilia e Calabria", osserva il meteorologo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
