sottil inutile fare voli troppo alti

Nel primo pomeriggio di ieri consueta conferenza stampa di Sottil, aperta dallo stesso tecnico con una premessa dedicata ad un plauso su tutte le componenti che stanno funzionando, dalla squadra, ai tifosi e alla stampa, ma allo stesso tempo a una sottovalutazione, da parte di qualcuno, del pari di mercoledì a Carrara, invitando un po’ tutti a vivere il presente e pensando partita per partita, com’è d’altronde la sua filosofia, sottolineando come "la squadra non sta sbagliando una sola partita e un solo allenamento a livello di atteggiamento, e fare adesso voli troppo alti può fare male. Ora dobbiamo pensare solo all’Entella con grande umiltà e altrettanto rispetto, perchè è la gara del nostro presente e quindi la più importante, e saranno per noi, ancora una volta, cento minuti di battaglia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
