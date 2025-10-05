Sospesa per sette giorni l' attività di un centro scommesse ritrovo abituale di pregiudicati
La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un centro scommesse a Caltagirone, diventato un ritrovo abituale di pregiudicati. A notificarlo al gestore sono stati i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone che hanno apposto i sigilli dopo aver effettuato più. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: sospesa - sette
San Nicola l'Arena, sospesa per sette giorni la licenza di un locale dopo un parapiglia con alcuni avventori
Risse e spaccio: sospesa la licenza di un bar per sette giorni
SOSPESA DALLA POLIZIA DI STATO PER SETTE GIORNI L’ATTIVITA’ DI UN CHIOSCO-BAR DI PATERNÒ DIVENTATO RITROVO ABITUALE DI PREGIUDICATI La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco-bar a Paternò, in quant - facebook.com Vai su Facebook