Sospesa per sette giorni l' attività di un centro scommesse ritrovo abituale di pregiudicati

5 ott 2025

La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un centro scommesse a Caltagirone, diventato un ritrovo abituale di pregiudicati. A notificarlo al gestore sono stati i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone che hanno apposto i sigilli dopo aver effettuato più. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

