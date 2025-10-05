Sos farmacie comunali | mancano dipendenti i sindaci le vendono per sistemare i bilanci

Milano, 5 ottobre 2025 – In Lombardia si contano 468 farmacie comunali. Fatturano 500 milioni l'anno e hanno una media di tre dipendenti. Rappresentano il 15,5% del totale della rete presente nella regione (circa 3mila con i privati). I numeri sono stati diffusi a Milano, nella sede di Anci Lombardia (Associazione nazionale Comuni italiani), durante la presentazione della prima ricerca sul settore ("Le farmacie comunali in Lombardia. Dinamiche attuali e prospettive future") promossa da Confservizi Lombardia, l'associazione delle imprese dei servizi pubblici locali (da domani sarà pubblicata sul sito internet dell'associazione).

