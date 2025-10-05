Sorpreso a fumare crack in via Brennero in tasca anche erba ed eroina | 32enne denunciato

Parmatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 32enne italiano è stato sorpreso a fumare crack con una pipetta in via Brennero. I carabinieri stavano effettuando alcuni controlli in zona. L'uomo, residente in provincia e con alle spalle alcuni precedenti penali, è stato perquisito. Dall’interno di una tasca della tuta indossata dal 32enne. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sorpreso - fumare

Sorpreso a fumare nel bagno di una scuola che non è la sua, polizia al liceo Scientifico "Leonardo"

Cerca Video su questo argomento: Sorpreso Fumare Crack Via