Sopracciglia naturalmente più folte e compatte Il segreto è un siero che non lascerai più

Uno dei dettagli (importantissimi) capaci di ridefinire uno sguardo, di renderlo più intenso, profondo e affascinante sono le sopracciglia. Forma e cura, infatti, possono fare molta differenza su un volto. Non tutte, però, le abbiamo naturalmente folte e disciplinate proprio come le vorremmo. Oppure potrebbe accadere, anche, di aver esagerato nel sistemarle togliendo troppi peli. In entrambi i casi si può correre ai ripari, infatti esistono sieri pensati appositamente per favorirne la crescita, renderle lunghe, belle e forti. Così da andare poi a creare liberamente la forma che maggiormente si addice al nostro volto. 🔗 Leggi su Dilei.it

