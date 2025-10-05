Sophia Loren festeggia il matrimonio del figlio a Ginevra | FOTO

Ildifforme.it | 5 ott 2025

A Ginevra Carlo Ponti ha festeggiato in famiglia il matrimonio con Mariam Sharmanashvili: le foto con mamma Sophia Loren L'articolo Sophia Loren festeggia il matrimonio del figlio a Ginevra FOTO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sophia loren festeggia matrimonioSophia Loren festeggia 91 anni con figli e nipoti: la foto in famiglia nella sua casa di Ginevra - Festeggiando il 91° compleanno della mia leggendaria, splendida e brillante madre, Sophia Loren, a Ginevra, in Svizzera! Come scrive msn.com

Sophia Loren compie 91 anni: le origini del nome d’arte, il primo incontro con Carlo Ponti (suo futuro marito), 10 segreti - L’attrice, nata a Roma il 20 settembre 1934 ma cresciuta a Pozzuoli, nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi tra cui due Oscar ... Secondo corriere.it

