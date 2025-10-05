Sopa | la storia della patata rubata arriva su xbox game pass il 7 ottobre

Jumptheshark.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l’arrivo di “Sopa: Tale of the Stolen Potato” su Xbox Game Pass nel mese di ottobre 2025. Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchirà ancora una volta con un nuovo titolo disponibile dal giorno del suo lancio. La piattaforma di abbonamento Microsoft, nota per offrire centinaia di giochi, permette agli utenti di scaricare e giocare senza costi aggiuntivi, anche se alcune opzioni sono riservate a specifici livelli di sottoscrizione. Tra le recenti novità spicca l’introduzione di Sopa: Tale of the Stolen Potato, un’avventura indie che promette divertimento e coinvolgimento. determinanti caratteristiche del nuovo gioco in catalogo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

