Sono a Istanbul rientro Silvia chiama casa | è festa

Ilrestodelcarlino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sono a Istanbul. Siamo stati accolti dai turchi come eroi: ci hanno applaudito, ci hanno portato vestiti e scarpe, poi ci hanno detto di toglierci quegli abiti da carcerati che ci avevano messo in Israele, così li avrebbero bruciati". Sono le prime parole che Silvia Severini ha detto al marito, Renzo Bulzinetti, ieri, dopo essere sbarcata nell’antichissima città turca. "Atterreremo a Roma alle ore 23.20", ha annunciato l’attivista anconetana, imprigionata giovedì dal governo israeliano, di fronte alle coste palestinesi, per essersi imbarcata nella Flotta della Resistenza Globale (Global Sumud Flotilla), appena ha potuto parlare col marito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sono a istanbul rientro silvia chiama casa 232 festa

© Ilrestodelcarlino.it - "Sono a Istanbul, rientro". Silvia chiama casa: è festa

In questa notizia si parla di: sono - istanbul

Guerra in Ucraina, stasera il terzo round negoziale a Istanbul. Il Cremlino scettico: “Intesa impossibile, le richieste di pace di Kiev sono irrealistiche”

Osimhen Galatasaray, l’attaccante nigeriano è ormai in volo per Istanbul! Le FOTO prima della partenza sono una conferma della nuova avventura del bomber in Turchia

Osimhen Galatasaray, adesso non ci sono più dubbi! È ufficiale l’approdo del nigeriano nella sponda giallorossa di Istanbul: tutti i dettagli nel comunicato

Cerca Video su questo argomento: Sono Istanbul Rientro Silvia