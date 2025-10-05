"Sono a Istanbul. Siamo stati accolti dai turchi come eroi: ci hanno applaudito, ci hanno portato vestiti e scarpe, poi ci hanno detto di toglierci quegli abiti da carcerati che ci avevano messo in Israele, così li avrebbero bruciati". Sono le prime parole che Silvia Severini ha detto al marito, Renzo Bulzinetti, ieri, dopo essere sbarcata nell’antichissima città turca. "Atterreremo a Roma alle ore 23.20", ha annunciato l’attivista anconetana, imprigionata giovedì dal governo israeliano, di fronte alle coste palestinesi, per essersi imbarcata nella Flotta della Resistenza Globale (Global Sumud Flotilla), appena ha potuto parlare col marito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sono a Istanbul, rientro". Silvia chiama casa: è festa