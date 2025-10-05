Somma Vesuviana Silvestro FI | Spiace la caduta del sindaco per ragioni politiche

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Spiace che un’esperienza amministrativa si interrompa per ragioni politiche che nulla hanno a che vedere con i bisogni reali dei cittadini”. Così il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, segretario provinciale di Napoli, commenta la caduta del sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno. A determinare la fine anticipata della consiliatura, spiega Forza Italia, è stata la firma di Giuseppe Nocerino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia vicino al viceministro Edmondo Cirielli, che ha fatto venir meno la maggioranza. “ Da quanto ci risulta – ha spiegato Silvestro – la crisi sarebbe nata dopo la decisione del sindaco di non ostacolare la candidatura della moglie nelle liste di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

