Sollevamento pesi | Wichuma oro nella categoria -71 kg ai Mondiali podio tutto asiatico ai Mondiali

Arriva ancora un podio tutto asiatico ai Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento sulla pedana nordica di Førde (Norvegia). Dopo una gara al cardiopalma infatti il thailandese Weeraphon Wichuma ha vinto la prova dedicata alla categoria -71 kg maschile. Nello strappo infatti l’atleta ha cominciato il suo percorso con l’alzata valida di 148 kg, progredendo poi a 152 kg, misura diventata definitiva visto l’errore nella terza chance, dove ha provato a tirare su 156 kg. Poi, nel secondo segmento, il pesista ha sbagliato la prima uscita di 190 kg, trovando l’alzata nel secondo tentativo progredendo a 194 kg, spingendo così il suo totale a 346 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it

