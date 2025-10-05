Sollevamento pesi Ri Suk domina nei 63 kg con il nuovo record del mondo Chiacchio in top10
La Corea del Nord continua a macinare un oro dopo l’altro e vince la quarta gara femminile consecutiva ai Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Førde (in Norvegia). Il day-4 della rassegna iridata si è aperto con la vittoria di Ri Suk nei 63 kg, impreziosita peraltro da un triplice record del mondo. La formidabile 22enne nordcoreana conquista così il secondo titolo mondiale in carriera, dopo l’affermazione di un anno fa a Manama nei 64 kg, togliendosi la soddisfazione di mettere la firma sui primi world record della nuova categoria di peso (battendo gli standard fissati dall’IWF) con 111 kg di strappo, 142 di slancio e 253 di totale. 🔗 Leggi su Oasport.it
