Solidarietà e preoccupazione L’eurodeputato Nardella | | Si parla di incendio doloso

Numerose le reazioni che, fin da ieri mattina, hanno accompagnato le notizie relative al rogo alla Casa del popolo di Abbadia di Montepulciano. A partire da quella di Dario Nardella, europarlamentare del Pd, il cui commento ha dato voce ai dubbi che, fin da quando si è diffusa la notizia dell’incendio che ha gravemente danneggiato la Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano, serpeggiano tra la popolazione. L’ex sindaco di Firenze, giunto nella mattinata a Montepulciano Stazione per un’iniziativa elettorale, si è subito spostato ad Abbadia e sui social ha scritto: "Si aprla di incendio doloso, auguriamoci che non lo sia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

