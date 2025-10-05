Solidarietà del Bellini di Catania all' orchestra della Fenice | Ci auguriamo che possa ripristinarsi il dialogo

Cataniatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche le rappresentanze sindacali dell'Orchestra Sinfonica della Rai, del Teatro dell'Opera di Roma e del Bellini di Catania hanno mandato la loro solidarietà all'orchestra della Fenice di Venezia che chiede la revoca della nomina di direttrice musicale a Beatrice Venezi. Sono solo le ultime. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

