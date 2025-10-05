Sole ore calde e massime fino a 23 gradi | come sarà il tempo a Milano la prossima settimana
Milano entra ufficialmente in un periodo anticiclonico con giornate soleggiate e temperature che si scaldano nel corso della giornata. La prossima settimana le massime arriveranno anche a 23 gradi e, almeno fino a lunedì prossimo, non dovrebbe esserci una nuvola in cielo. Le previsioni per inizio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: sole - calde
? Un mese che ci ha regala giornate calde e luminose, con il sole che ha accarezza la nostra isola fino all’ultimo. A Lipari, ` , le strade sono ancora vive e molte attività acc - facebook.com Vai su Facebook
Borsa: Europa consolida sui massimi con avvio Ws, euro in rialzo - Indici europei sui massimi di giornata, a poco meno di due ore dalla chiusura delle contrattazioni e con il nulla di fatto - Da ilsole24ore.com