Sole ore calde e massime fino a 23 gradi | come sarà il tempo a Milano la prossima settimana

Milanotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano entra ufficialmente in un periodo anticiclonico con giornate soleggiate e temperature che si scaldano nel corso della giornata. La prossima settimana le massime arriveranno anche a 23 gradi e, almeno fino a lunedì prossimo, non dovrebbe esserci una nuvola in cielo. Le previsioni per inizio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sole - calde

Borsa: Europa consolida sui massimi con avvio Ws, euro in rialzo - Indici europei sui massimi di giornata, a poco meno di due ore dalla chiusura delle contrattazioni e con il nulla di fatto - Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Sole Ore Calde Massime