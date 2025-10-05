Sole e poche nuvole in serata possibili precipitazioni Temperatura massima 18°
Come sarà il tempo a Bergamo, in provincia ed in Lombardia, per questa domenica 5 ottobre ce lo svela 3BMeteo con le sue previsioni. A Bergamo oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2351m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Il commento Ecco come sarà il tempo a Bergamo domenica: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: sole - poche
Due scippi in poche ore. Prese di mira anziane sole, caccia al malvivente
La settimana inizia sotto il diluvio, ma il sole torna nel giro di poche ore
Inizio settimana tra sole e poche nuvole: ancora caldo e tempo stabile sulla Puglia
Sonno: poche ore, ma buone. L’esperto: “Stop allo sleep terrorism”: In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore il professor Giorgio Gilestro, neurobiologo del sonno, sottolinea l’importanza della regolarità, più che della quantità. Attenzione allo sleep terrorism: a l - facebook.com Vai su Facebook
Inizio settimana tra sole e poche nuvole: ancora caldo e tempo stabile sulla Puglia https://ift.tt/u0hyGDr https://ift.tt/eg24awj - X Vai su X
Previsioni meteo di oggi domenica 21 settembre: ultimi raggi di sole sull’Italia, da lunedì arriva l’autunno - Quella di oggi potrebbe essere l'ultima domenica di sole e temperature estive per l'Italia: a partire da domani, lunedì 22 settembre, le temperature saranno ... fanpage.it scrive
Meteo Roma 8 ottobre: mattinata con sole e nuvole, in serata la bomba d'acqua - Dalla mattina di martedì vento di scirocco con raffiche oltre i 60 chilometri all'ora che trasformeranno la pioggia in vera bufera Meteo Roma 8 ottobre: giornata dai due volti, al mattino sole e ... Scrive affaritaliani.it