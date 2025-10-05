Sole e poche nuvole in serata possibili precipitazioni Temperatura massima 18°

Come sarà il tempo a Bergamo, in provincia ed in Lombardia, per questa domenica 5 ottobre ce lo svela 3BMeteo con le sue previsioni. A Bergamo oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2351m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Il commento Ecco come sarà il tempo a Bergamo domenica: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

