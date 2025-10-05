Sole e castagne | sulla Statale 36 pienone di automobilisti come d' estate

Lecco, 5 ottobre 2025 – Rallentamenti e code in Statale 36, come se fosse estate invece che autunno. Complici la bella giornata di sole, la stagione dei funghi e delle castagne e diverse manifestazioni in programma, in tanti si sono spostati sul lago di Como o verso le montagne di Valtellina e Valsassina. da Milano verso Lecco e Sondrio, sia dal tardo pomeriggio e in serata nella direttrice opposta sulla via del rientro, si sono registrati rallentamenti e code. I punti più critici si sono rivelati quelli di Colico, dell'Attraversamento in uscita da Lecco e poi il tratto della Milano – Lecco, tanto che diversi automobilisti hanno deciso di lasciare la Statale 36 e di deviare sulle strade provinciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

