SNL affronta la controversia di JK Rowling con uno sketch di Dobby
La stagione 51 di Saturday Night Live si apre affrontando una delle tematiche più discusse degli ultimi tempi: la controversia intorno a J.K. Rowling e le sue posizioni sui diritti transgender. La prima puntata, ricca di satira e commento sociale, presenta uno sketch di Weekend Update in cui Bowen Yang interpreta Dobby, l’elfo domestico della saga di Harry Potter. Questo intervento mette in evidenza come il programma continui a essere un palcoscenico per affrontare questioni attuali con ironia e incisività. lo sketch di weekend update sulla controversia rowling. Nell’episodio, il conduttore Michael Che dà il benvenuto a Dobby (interpretato da Bowen Yang), che rivela che il suo padrone desidera che venga in trasmissione per chiarire cosa sia una donna. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
