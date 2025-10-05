Slot si aspettava tutt’altro Liverpool ora per lui è un territorio inesplorato Athletic

Il Liverpool di Arne Slot sta vivendo il momento più complicato dall’inizio della sua avventura in panchina. Per la prima volta, il tecnico olandese ha subito tre sconfitte consecutive: l’ultima, maturata a Stamford Bridge contro il Chelsea, porta la firma del giovane Estevao, autore del gol decisivo. Slot, arrivato 16 mesi fa per raccogliere l’eredità di Klopp, aveva immaginato un Liverpool più propositivo e dominante nel possesso, investendo in estate oltre 450 milioni di sterline in rinforzi offensivi come Isak e Wirtz. Ma la rivoluzione ha tolto equilibrio e solidità a una squadra che ora appare vulnerabile e priva di certezze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

