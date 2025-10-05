Slot si aspettava tutt’altro Liverpool ora per lui è un territorio inesplorato Athletic
Il Liverpool di Arne Slot sta vivendo il momento più complicato dall’inizio della sua avventura in panchina. Per la prima volta, il tecnico olandese ha subito tre sconfitte consecutive: l’ultima, maturata a Stamford Bridge contro il Chelsea, porta la firma del giovane Estevao, autore del gol decisivo. Slot, arrivato 16 mesi fa per raccogliere l’eredità di Klopp, aveva immaginato un Liverpool più propositivo e dominante nel possesso, investendo in estate oltre 450 milioni di sterline in rinforzi offensivi come Isak e Wirtz. Ma la rivoluzione ha tolto equilibrio e solidità a una squadra che ora appare vulnerabile e priva di certezze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: slot - aspettava
Dovete solo aspettare che mangi una barretta Baby Ruth, e poi si trasformerà in Super Slot - X Vai su X
Non si scherza con Denzel 'primo slot' Dumfries. Neanche Haaland può scherzarci. - facebook.com Vai su Facebook
Slot pazzo di Leoni: "Alto, veloce, bravo, pure bello... Ecco perché l'abbiamo pagato tanto" - È un bel ragazzo, come la maggior parte degli italiani" scherza Arne Slot, l’allenatore del Liverpool che il nuovo azzurro dei Reds ci ha messo appena tre allenamenti a stregare. Da gazzetta.it
Leoni, Slot felice: "Sembra al Liverpool da una vita, ha solo 18 anni, impressionante". Su Chiesa... - Sull'ex Juve il tecnico dei Reds ha detto: "Ora vedo un Federico completamente diverso rispetto a gran parte della scorsa stagione. tuttosport.com scrive