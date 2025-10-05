In Juventus-Milan lo statunitense sbaglia un rigore: colloquio con il tecnico al momento del cambio Il Milan fallisce l’aggancio a Napoli e Roma alla vetta della classifica e a Torino trova il primo pareggio della sua stagione. Siparietto dopo il cambio tra Pulisic e Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it In casa della Juventus, bianconeri e rossoneri non vanno oltre lo 0-0, con l’occasione più clamorosa fallita da Christian Pulisic nel corso della ripresa. Lo statunitense calcia alto il calcio di rigore conquistato da Gimenez. Un rigore a cui Massimiliano Allegri non ha voluto assistere. Inquadrato dalle telecamere, il tecnico rossonero si è infatti voltato in direzione del pubblico al momento dell’esecuzione dal dischetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Siparietto Allegri-Pulisic: ecco cos’è successo sul rigore