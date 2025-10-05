Sinner tradito da problemi muscolari si ritira dallo Shanghai Open
AGI - Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Shanghai, di cui era campione uscente. Dopo due set, il primo vinto e il secondo perso, contro l'olandese Tallon Griekspoor, il numero due del mondo ha sofferto di problemi muscolari a entrambe le gambe, che ne hanno ridotto fortemente la mobilità fino a zoppicare. Non è servito l'intervento del fisioterapista: il tennista altoatesino ha dovuto rinunciare ed è uscito dal campo tra gli applausi sostenuto dai suoi collaboratori. Per Griekspoor è la prima vittoria su sette sfide complessive con l'altoatesino. L'azzurro aveva vinto il primo set per 7-6 (3). 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: sinner - tradito
Jannik, i nemici ce li hai in casa: Sinner tradito agli US Open | Ecco che cos’è successo
Natasha Knight Con il peccato per espiare (Sinner Duet (Edizione Italiana) Vol. 1) Libro 1 di 1: Sinner Duet Uscirà 29/09 Panoramica del libro L’ho tradito. Ora lui mi possiede. Quando ho cercato di ricattare Ezekiel St. James, pensavo che sarebbe stato facile. - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner tradito dal servizio: la serata più amara nella grande notte di Alcaraz - X Vai su X
Sinner, non solo crampi: Jannik svela i problemi accusati a Pechino. Bertolucci lancia l’allarme, il dato che preoccupa - Dietro i crampi di Sinner si nasconderebbe un altro problema svelato da Jannik in conferenza stampa a Pechino, mentre Bertolucci svela un dato preoccupante ... Scrive sport.virgilio.it
Jannik Sinner accusa un nuovo problema fisico: cosa è successo contro De Minaur e il punteggio esatto del primo fastidio - 2 del mondo alle prese con un nuovo problema fisico nella sfida valida per le semifinali dell'ATP500 di Pechino (Cina) ... Secondo oasport.it