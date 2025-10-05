Sinner tradito da problemi muscolari si ritira dallo Shanghai Open

AGI - Jannik Sinner  si è ritirato dal  torneo di Shanghai, di cui era  campione uscente. Dopo due set, il primo vinto e il secondo perso, contro l'olandese Tallon Griekspoor, il  numero due del mondo  ha sofferto di  problemi muscolari  a entrambe le  gambe, che ne hanno ridotto fortemente la  mobilità  fino a  zoppicare. Non è servito l'intervento del  fisioterapista: il  tennista altoatesino  ha dovuto rinunciare ed è uscito dal campo tra gli applausi sostenuto dai suoi collaboratori. Per Griekspoor è la prima vittoria su sette sfide complessive con l'altoatesino. L'azzurro aveva vinto il primo set per 7-6 (3). 🔗 Leggi su Agi.it

