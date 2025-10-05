Sinner solito fenomeno anche con… il pallone | che numeri prima del match con Griekspoor

(Adnkronos) – Jannik Sinner fuoriclasse anche con il pallone tra i piedi. Il numero 2 del ranking Atp è stato 'pizzicato' dalle telecamere delle tv prima del match contro l'olandese Tallon Griekspoor a Shanghai, in una fase molto rilassata del riscaldamento. Nel filmato, diventato già virale sui social, Jannik ruba una pallina a coach Simone . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

